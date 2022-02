Dayane Mello ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha preso le difese di Soleil Sorge svelando alcuni retroscena con protagonisti Delia Duran e Alex Belli.

Dayane Mello, retroscena su Alex e Delia: “Appena Soleil lo saprà…”

Non penso che Alex sia innamorato, lui con Delia stanno proprio sfruttando questo momento visto che Soleil non sa niente di tante dinamiche e quindi magari se in qualche momento dovesse nascere un amore lì dentro, c’è rimasto molto tempo, stiamo parlando di 6 mesi fa. Stiamo parlando di un qualcosa che non è mai successo.

Dayane ha le idee chiare pure su cosa potrebbe essere accaduto sotto le coperte tra Soleil e Alex:

Se è successo a me dispiace tanto il fatto del giudizio della gente. Uno dice “ah questa qua è andata con uomo sposato”. Però lei ha diritto di entrare nella casa e dire che va con uomini, con donne, che fanno la vita libera, e poi giudicano Soleil che va in giro con uomini sposati. La cosa mi fa un po’ inc***are! E loro che hanno questa relazione di coppia che vanno con uno e con l’altro? È ridicolo!

Delia Duran è la finalista del Grande Fratello Vip e, proprio in merito a ciò, Dayane ha espresso il suo punto di vista:

Io trovo scioccante e sono molto triste, molto delusa che lei sia finalista prima di Soleil. Per me Soleil è la protagonista, puoi dirle quello che vuoi, ma lei è stata l’energia di quella casa lì. Delia è una persona che è lì per prendere il protagonismo di Soleil. Non ha voglia o di diventare famosa o di guadagnare i soldi che sta guadagnando o di continuare con Alex. Loro due si stanno approfittando di questa situazione per galleggiare ancora di più di quello che sta facendo Soleil.

Secondo Dayane quando Soleil uscirà dalla Casa si arrabbierà molto:

La domanda sicura è: Soleil si renderà conto che è stata usata da queste due persone? Si inca***rà di brutto. Penso proprio di sì. Ma quanto avete fatto schifo! È un po’ come succede nella vita: tu stai lì, stai facendo il tuo percorso, la gente che non c’ha brillio proprio, vuole galleggiare nella stessa onda. Non mi interessa di Delia. Non mi interessa di Alex. So perfettamente che persona sono, che cosa piace a loro perché viviamo in quel mondo tutti.