Soleil Sorge ha “minacciato” di vuotare il sacco rivelando un segreto che riguarda Delia Duran e Alex Belli. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Miriana e Manila, incuriosite, hanno chiesto delle informazioni in tal senso.

Manila e Delia si sono confidate dopo la puntata e la Nazzaro ha mostrato un po’ di delusione nei confronti dell’atteggiamento di Soleil: “Io non mi sento in colpa di averti accolto, lo farei mille volte. Ma che messaggi devono passare?”.

Successivamente al duo si è aggiunta anche Miriana e Delia Duran ha parlato ancora del marito:

Io sono da tre giorni qua, non posso raccontare tutto. Prima di entrare qui eravamo sereni? Ma certo. In tre anni non mi ha mai tradito, eravamo tranquilli. Non è che soltanto tu devi essere capito ciccio, anch’io devo essere compresa per cui prenderti le tue responsabilità.