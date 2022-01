Parveen Dusanj, la bellissima moglie di Kabir Bedi, non avrebbe una grande opinione di Alex Belli. Lo ha dimostrato nelle passate ore scrivendo un tweet (e non “Twitter” come si ostina a chiamarlo l’ex attore di CentoVetrine) al vetriolo proprio contro il marito di Delia Duran.

La moglie di Kabir Bedi, dall’India era sintonizzata su Canale 5 seguendo la diretta del Grande Fratello Vip in occasione della sorpresa che avrebbe dovuto fare all’attore ed interprete di Sandokan per augurargli buon compleanno e buon anniversario.

Nell’attesa però non ha potuto fare a meno di osservare le dinamiche relative al triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge ed ha voluto esprimere il suo punto di vista con un tweet, ribadendo, in maniera meno dura, il pensiero espresso nelle ore precedenti da Nathaly Caldonazzo:

Guardando il Grande Fratello Vip per Kabir Bedi. Ma PERCHÉ una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe le donne (Delia e Soleil, ndr) stanno meglio senza di lui. Scaricate quel tipo e costruitevi una vita, signore! Lui è una “BAD NEWS”. Smettetela di ridurvi a carne da macello per gli ascolti televisivi. Concentratevi sulle vostre vite, non su di lui. Andate avanti.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on

— Parveen Dusanj-Bedi (@parveendusanj) January 17, 2022