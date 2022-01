Non ha risparmiato pesantissime critiche ad Alex Belli, Nathaly Caldonazzo, una delle ultime entrate nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice nelle passate ore si è lasciata andare ad una serie di esternazioni sull’ex Vippone ed ha usato parole molto dure contro di lui e l’atteggiamento avuto ai danni della moglie Delia Duran, new entry del reality.

Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli, la reazione

Durante un momento di chiacchiere con Soleil Sorge e Valeria Marini, Nathaly Caldonazzo ha commentato il comportamento dell’attore Alex Belli e non è stata con lui per nulla clemente. Le gesta dell’ex Vippone nella Casa hanno avuto conseguenze importanti nei confronti della sua vita di coppia per via della ‘chimica artistica’ che si è sviluppata nei confronti di Soleil. A farne le spese sono state entrambe le donne.

Mentre Delia è diventata una concorrente ufficiale del GF Vip, contribuendo con la sua presenza a destabilizzare Soleil, Alex Belli dall’esterno segue con attenzione le dinamiche interne al reality. Intanto Nathaly si è espressa duramente contro di lui, come si legge sul blog IsaeChia.it, definendolo:

Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio.

Alex Belli non ha per nulla gradito le esternazioni della Caldonazzo, al punto da replicare su Twitter:

Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”.