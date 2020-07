Anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono involontariamente finiti nel calderone del gossip dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino (cliccate qui per vedere il VIDEO del loro gelido incontro). Il “responsabile” dell’accaduto è stato Alfonso Signorini (naturalmente, il tutto in maniera ironica).

Il direttore di Chi in vacanza in Trentino Alto Adige è stato raggiunto da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra una battuta e l’altra si è parlato del gossip dell’estate con protagonisti Belen e Stefano ma anche Gianmaria Antinolfi e Alessia Marcuzzi.

“Stavamo parlando di De Martino e della Mariana Rodriguez! Non fate finta di niente, siete delle serve peggio di me! Ma scusa, ma De Martino non stava con la Marcuzzi?”, ha ironizzato Alfonso Signorini nella clip condivisa su Instagram. E se Paolo Ciavarro ha fatto il vago, l’esperta di gossip è sembrata essere Clizia Incorvaia.

Clizia ha anche condiviso uno scatto in compagnia del conduttore del Grande Fratello Vip e del fidanzato, scrivendo: “Con il nostro cupido”. Durante una diretta di Instagram, Signorini si era già espresso sull’amore nato tra Paolo e Clizia:

Ci credo perché è un amore vero, è un amore autentico. Non sono persone che hanno sfruttato questa situazione, per niente. Non so quanto potrà durare, perché sono due mondi talmente lontani, talmente diversi. E, poi, mi chiedo come faranno, perché lui adesso uscirà, come farà a vedere Clizia? Lei adesso è in Sicilia dai suoi. Devo dire che mi piacciono molto. Clizia è uscita per la cretinata che ha detto, ma sono due persone autentiche che mi piacciono molto, soprattutto Paolo, è una persona autentica, ha la sua verità!