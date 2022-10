Dayane Mello sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip ma ha deciso di rinunciare a questa “nuova” esperienza di lavoro perché non apprezza il cast di questa settima edizione.

Durante una diretta su Instagram, Dayane Mello ha svelato per quale motivo, nonostante la chiamata di Signorini, avrebbe detto di “no” (salvo poter cambiare idea all’ultimo momento, chi lo sa):

Chiariamo questa roba qua ragazzi. Non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ di sensazioni strane la settimana scorsa. Ho avuto la richiesta di andare a fare il Gf ma non voglio, non voglio mischiarmi a questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone che hanno fatto veramente dei danni a tante persone lì dentro fino ad oggi.

Forse se non ci fossero state queste persone che ci sono dentro, gente con più tatto, sono arrivati lì vomitando tutto. non sono veri e poi tutti vogliono copiare chi è stato protagonista di altre edizioni. Io non c’entro proprio nulla con questo programma.

Poi dobbiamo renderci conto che io sono stata una protagonista ma non sono mai stata trattata come una protagonista, visto che tutti hanno avuto dello spazio e a me solo per riempire buchi e buttarmi dentro la casa allora servo, anche no. Sono molto felice anche della mia scelta. Quindi dico ai miei fan di stare tranquilli: io non entro al Grande Fratello Vip, non lo guardo neanche!