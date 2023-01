Sebbene Oriana continui ad ignorarlo, Davide Donadei non perde occasione per ribadire tutto il suo risentimento nei confronti della venezuelana. Dopo i precedenti attacchi dei giorni scorsi, il salentino ieri sera si è ritrovato a conversare con Nikita ed Antonella e l’argomento centrale è stato proprio Oriana.

Davide sparla di Oriana e infrange il regolamento

Ancora una volta Davide ha ammesso di non digerire Oriana. “Non ci posso fare niente”, ha commentato. Nikita ha riconosciuto però nella Marzoli una grande dote comunicativa:

Il terzo giorno che venne qui, la prima settimana, mi disse una cosa molto importante quando eravamo senza microfono. Mi disse ‘ho capito come parlare ad Antonino’, mi è rimasto impresso. Si riferiva al fatto che lei era venuta qua per dimenticare il suo ex e le ho chiesto se vuole fare chiodo schiaccia chiodo e mi ha detto di sì […] Questa è una dote… Ha la dote di capire la chiave comunicativa con la gente. Magari non con tutti ma con i maschi sicuramente.

#gfvip Davide non perde mai occasione per dire la sua su Oriana.. pic.twitter.com/zhgEWX13Hm — Maryjun76 (@Maryjun76) January 25, 2023

Secondo Davide però, Oriana avrebbe un copione scritto.

Dopo aver parlato di Oriana però, Donadei ha espresso i suoi dubbi a Nikita anche su un altro Vippone:

Posso dirti un’altra roba? C’è qualcuno che non mi convince, oltre a lei. Hai capito?

Giustamente Nikita ha replicato di aver capito la sua frase ma non il riferimento, non potendo leggere nella sua mente. Ed a quel punto Davide ha iniziato a usare carta e penna per tentare di far capire a Nikita il riferimento e, al tempo stesso, infrangendo il regolamento. Motivo per il quale è stato prontamente ripreso dal GF Vip che lo ha invitato a portare carta e penna in magazzino: “Davide, penna e carta in magazzino, subito!”.

Davide che VIENE RIPRESO DAL GF perché usa carta e penna per dire cose in codice a nikita!

PAGLIACCIO.

Ah e prima nikita dice di invidiare la capacità di interagire di Oriana in particolare modo con Antonino perché “io non ho mai capito come interagire con lui”.#oriele #gfvip pic.twitter.com/U1xh5XGPO2 — caffelatte (@trashstellare) January 25, 2023

Ma chi sarebbe il secondo Vippone che oltre ad Oriana non andrebbe a genio a Davide?