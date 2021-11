Davide Silvestri e Manila Nazzaro sono rimasti delusi dall’atteggiamento di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Entrambi si sono confidati con Alex Belli ad alcune ore di distanza l’uno dall’altra.

Ieri le ho detto: ‘tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te, non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?’ Lei sbaglia i tempi e i modi. Non è questo l’atteggiamento. Non è la paladina della giustizia, lei non è la verità, non le si può dar ragione.