Durante la giornata di ieri La Regina di Roma ha avuto da fare dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver urlato contro Alex Belli, ha chiesto alle vippone di riferire il suo messaggio a Soleil Sorge.

Se siete delle infami dentro la casa del Grande Fratello e non dite niente a Soleil, la Regina de Roma riparte come si sveglia e va esclusivamente da lei. Voi non gli dite nulla, fate, fate, fate… che poi vi sputtano io davanti a Soleil. Siete una massa di troi*, false e bugiarde. Falsone, bugiarde, zozze… non gli dite niente. Ma la notte è lunga e Soleil si sveglia…