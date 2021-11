Alex Belli fa un passo indietro e dice di non provare alcuna attrazione per Soleil Sorge. Nella sauna del Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni, l’attore di Centovetrine ha spiegato quando ha capito questa cosa.

Alex Belli sostiene di non provare attrazione per Soleil Sorge

Vuoi che ti dico un’altra verità? Quando noi abbiamo fatto il gioco dei baci cinematografici, se lì ci fosse stato qualcosa di fisico l’avrei sentito. Io in quel bacio lì non ho sentito niente, era un game. Non ho sentito niente nemmeno con te, capisci? Basta! Lì è la prova del nove, lo capisci? Alla fine dei conti anche prima quando giocavamo e scherzavamo…

Lei è una sorellona, non mi attrae da quel punto di vista. Io sono libero e tranquillo di poter giocare. Se io qua dentro avessi un’attrazione fisica non sarei il primo ad andare via da quella stanza? Sarei un masochista! Tutte le volte che la sento vicina, immagina se ci fosse un’attrazione fisica di quelle forti… no? mi darebbe pure fastidio perché poi non la potrei vivere. Giustamente devo rispettare la donna che ho fuori, tutte quelle robe lì e poi mi forzerei…