Manila Nazzaro sta perdendo consensi fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Tra gli ultimi a prendere le distanze dall’ex Miss Italia anche Davide Silvestri che si è confidato con Delia Duran.

Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ha ragionissima… non ha torto su quello che dice: capito cosa voglio dire? Però non continuare a dire che non fai più niente ma continua a farle e ti lamenti. Non deve farle, punto? Sennò non lamentarti, giusto o no?