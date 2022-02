Sophie Codegoni è quasi svenuta al Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano è particolarmente preoccupato per le condizioni di salute della sua fidanzata che da giorni, come evidenziano su Twitter, mangia molto poco.

Fuori in giardino con Delia Duran, Basciano avvolto dalle coperte ha raccontato alla sua collega di reality un retroscena su Sophie:

Successivamente la regia del GF Vip ha censurato la discussione dei vipponi cambiando velocemente l’inquadratura.

Sono giorni che su Twitter si interrogano sulle condizioni di salute di Sophie Codegoni.

La concorrente del GF vip, infatti, mangerebbe molto poco per paura di ingrassare.

Esattamente come scrivono i miei fedelissimi amici di Twitter, la regia del Grande Fratello Vip invece di censurare dovrebbe prendersi cura di Sophie per capire cosa le sta succedendo: vi terremo aggiornati!

Ale parlava di quella mattina che Sophie non è stata bene ed è quasi svenuta perché non mangiava. Quindi le fa mangiare i cereali, e le dice che i yougurt le fanno bene per farglieli mangiare interi e che spesso discutono su questa cosa che lei non mangia #basciagoni

