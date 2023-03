E’ un Daniele Dal Moro senza dubbio polemico, quello uscito dalla Casa del GF Vip. Una squalifica avvenuta in sordina, senza neanche attendere la puntata di lunedì, ma che si porta dietro tutta l’insofferenza dell’ex tronista di Uomini e Donne. Daniele ha già lasciato intendere di avere molto ancora da raccontare e adesso lo ha ribadito con un nuovo post su Instagram.

Daniele Dal Moro, parole dure contro il GF Vip

Secondo le indiscrezioni diffuse in questi giorni da Amedeo Venza, Daniele Dal Moro avrebbe dovuto confezionare una sorpresa per Oriana in occasione della puntata di lunedì del GF Vip. A quanto pare però le modalità sarebbero cambiate in corsa.

A renderlo noto è stato lo stesso ex Vippone che in un post social dai contorni a dir poco polemici ha annunciato:

Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenze è che Edoardo non è stato prelevato in fra settima come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa.

Parole, quelle di Daniele, che potrebbero nascondere una verità scottante.