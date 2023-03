Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è tornato sui social in modalità “on fire” scagliandosi contro il reality show. Tuttavia, proprio in queste ore ha ricevuto la lettera che gli ha scritto Oriana Marzoli.

Proprio la venezuelana, dopo la squalifica di Daniele Dal Moro ha reagito malamente mostrandosi triste e sconfortata. Anche per questo motivo ha decido di scrivere una lettera per il suo “bellissimo biondino”:

Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi.

Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane.