Nonostante Dana Saber sia sostenuta dai social e considerata una vera “villain” di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, io la reputo una persona in cerca (disperata) di popolarità.

Chiacchierando con Sarah Altobello e Attilio Romita, l’amica di Dayane Mello (che ne ha recentemente preso le distanze con un messaggio di “fuoco”) ha lodato Putin, colui che ha che ha dato il via all’invasione dell’Ucraina bombardando le principali città e seminando morte, povertà e dolore.

La sua frase è evidentemente frutto di ignoranza e insensibilità d’animo. Spero che il Grande Fratello Vip decida di squalificarla perché una cosa del genere è inaccettabile e non ha alcuna giustificazione.

Ecco il VIDEO.

Era necessaria Dana in casa per dire che Putin è il suo tipo di uomo ideale? SBATTERLA FUORI DIREI CHE È LA COSA GIUSTA DA FARE. 🤮 #GFVIP

Dana dicendo che Putin è il suo uomo ideale, io non, alexa play Elogio della Follia by Floriana Messina #GFvip pic.twitter.com/05UT42q4fE

Non so se qua ci rendiamo conto che le cose dette da Dana inneggiando a Putin come l’uomo ideale “lo amo” in tempo di guerra con migliaia di persone morte a causa sua, é talmente grave che potrebbe causare gravi danni a Mediaset anche a livello internazionale #gfvip #incorvassi

