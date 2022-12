Dayane Mello si è scagliata contro Dana Saber, nonostante la paparazzata di questa estate. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha espressamente chiesto di levarsi il suo nome dalla bocca.

Dayane Mello contro Dana Saber al GF Vip? Lo sfogo surreale

Condividendo uno sfogo su Instagram (che, come di consueto, ha cancellato dopo poco tempo), Dayane ha fatto una richiesta precisa che potrebbe essere indirizzata a Dana (che l’ha citata una sola volta parlando del loro bacio).

Ecco il suo sfogo:

Secondo le mie superstar di Twitter, Dayane e Dana non si parlavano più ben prima che la seconda facesse il suo ingresso nella Casa del GF Vip.

Successivamente Dayane avrebbe iniziato a seguirla: cosa ne pensate?

Personalmente, se Dayane Mello vuole che si parli di lei per altre situazioni lontane dal gossip, dovrebbe mostrare il suo talento ed evitare di cadere sempre in pasto ad i pettegolezzi di ogni tipo.

Provocazione o meno, appena aveva adocchiato i paparazzi ha messo in piedi il siparietto con Dana Saber che, per forza di cose, aveva generato video e articoli in merito.

Se non vuoi cadere in certe “trappole” non ti precipiti nella tana del lupo, suvvia.