Da settimane Giaele De Donà attendeva un ‘segno’ da parte del marito Bradford Beck e finalmente qualche ora fa è giunto a sorpresa un messaggio aereo da parte del ricco imprenditore. La reazione della Vippona, ovviamente, non si è fatta attendere. Ma cosa le ha scritto e qual è il significato della frase?

Il messaggio a Giaele del marito Brad: la reazione

Oggi c’è stato parecchio traffico nei cieli romani, proprio sopra la Casa del GF Vip. Tra i tanti aerei giunti per i Vipponi, uno in particolare ha interessato Giaele De Donà. Si è trattato di un messaggio da parte del marito Brad.

Una vera e propria sorpresa per la De Donà che ha reagito con grande felicità dicendosi molto contenta e stringendo tra le braccia prima Daniele e poi Alberto. A quest’ultimo ha spiegato il significato della frase: “I love you more that the world turns”:

Sono troppo contenta, mi si è levato un peso enorme che avevo. Finalmente Brad! Mi ha scritto ‘I love you more that the world turns’, la nostra frase! Da quando ci siamo conosciuti, la prima volta che ci siamo detti ‘ti amo’ lui mi ha detto ‘ma dirci ti amo è troppo scontato, dobbiamo avere il nostro modo di dircelo’ e allora lui mi ha detto questa cosa.

Dopo la grande felicità la Vippona ha poi ironizzato commentando: “Raga ho ancora un marito, dopo tutto il casino che ho fatto ho ancora un marito!”.