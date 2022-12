Taylor Mega, ospite di Casa Chi, ha parlato di Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà che la bionda influencer conosce molto bene e sta “controllando” durante la permanenza della moglie al Grande Fratello Vip.

Lui non guarda molto perché non capisce bene l’italiano ma qualcosa gli arriva e guardando gli è rimasta un po’ di incazzatura.

Io capisco il rapporto libero, occhio non vede cuore non duole finché una cosa rimane fine a se stessa ma lì sei h24 davanti le telecamere.

Lo sento almeno una volta alla settimana e stavamo programmando le vacanze di Capodanno. Come mi sembra? A voi posso dirlo… lo vedo bello incazzato: come dargli torto?

Entrare al GF Vip? Questa domanda la devi fare ad Alfonso perché non so nemmeno io cosa sta succedendo ma su Twitter chiedono. Se sto controllando il marito di Giaele? Io sono stata incaricata a controllarlo ancor prima che entrasse e gli voglio molto bene.

Taylor Mega ha parlato anche di Antonino Spinalbese, svelando cosa ne pensa di lui a livello fisico:

Antonino Spinalbese è uno dei motivi del mal di testa del marito di Giaele… se a me piacerebbe uno come lui? E’ un po’ troppo bello che si piace tanto a cui piace guardarsi a me gli uomini così non piacciono. E’ troppo convinto di se stesso.

Sono rimasta molto felice che lui abbia scelto Giaele l’altra sera anche se sono rimasta un po’ male per Oriana perché sembra innamorata di lui, almeno così sembra.