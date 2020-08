Damante avvistato in aeroporto verso Roma? Giulia De Lellis resta in Sardegna, gli ultimi avvistamenti

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono i protagonisti dell’estate 2020. Proprio in queste ore, la mamma del deejay ha raccontato in che rapporti è con l’influencer mentre il figlio è stato avvistato in aeroporto dai follower.

Deianira Marzano ha postato uno scatto raffigurante Andrea Damante all’aeroporto di Alghero: “Dicono verso Roma”: come mai? Giulia De Lellis, come ben sapete, si trova in Sardegna con la sua famiglia e rimarrà lì per alcuni giorni.

Dopo avere passato il Ferragosto separati, per quale motivo il Dama si sta dirigendo nella Capitale? Impegni di lavoro? Qualcuno ipotizza che il deejay stia raggiungendo Roma per attendere il ritorno della sua Giulietta ma, in questo caso, non sarebbe stato meglio raggiungerla con la sua famiglia? Staremo a vedere cosa accadrà in questi giorni!

La mamma di Andrea interviene sul gossip