Cristiano Iovino sarebbe il famoso ragazzo del “caffè” che Ilary Blasi avrebbe preso in quel di Milano mentre era ancora sposata con Francesco Totti. Il docufilm di Netflix ha rimesso in discussione molti eventi e, proprio in queste ore, il portale MowMag.com ha svelato alcuni retroscena tramite un lungo articolo di Moreno Pisto.

Cristiano Iovino e Ilary Blasi, più di un caffè: tutti i retroscena piccanti

Quella volta andò male. Quando fai il cronista ci sono volte che non porti a casa il risultato che volevi raggiungere. L’obiettivo però a sto giro era davvero tosto: trovare l’amante di Ilary Blasi a Milano, poi andare a Roma e rubare un’intervista a lei, all’amica che li aveva fatti conoscere e a Noemi Bocchi. Tutto questo in 48 ore, tra il venerdì mattina e il sabato sera. Perché poi la redazione di Non è l’Arena doveva avere il tempo per montare i servizi e andare in onda la domenica in prima serata.

Moreno Pisto doveva beccare il presunto amante di Ilary:

Mentre sono in viaggio mi arriva l’indirizzo di residenza del personaggio misterioso. Controllo: è vicinissimo alla stazione. Vado a fare un sopralluogo. Mentre cammino mi arriva anche il suo nome: Cristiano Iovino, lo stesso tirato fuori da Dillinger e che nel documentario Unica su Netflix non viene menzionato. Cristiano Iovino è una specie di modello, influencer, personal trainer, anche se non fa nessuna di queste tre cose come lavoro ufficiale. Ha una Smart. È fisicato, tatuato e dalle storie su Instagram ricostruisco i suoi ultimi movimenti.

Iovino viene beccato in un bar:

Appena esce non ha scampo: telecamera in faccia e microfono nei denti. Lui fa per tornare dentro al bar poi si ferma e decide di rientrare a casa. Scappa, non parla, mi sbatte il portone del condominio in faccia. Non ha detto niente di che ma abbiamo qualche minuto buono.

A questo punto lo scoop:

Molti curiosi ci chiedono chi fosse, tranne i camerieri del ristorante che hanno visto tutta la scena. E sono loro a darci la notizia: “Cristiano e Ilary sono stati qui diverse volte, spesso”. Attenzione. Perché nella serie tv Unica la Blasi parla solo di un caffè preso al volo, invece quel giorno, quei camerieri, ci svelano – non sapendo di essere inquadrati dalla telecamera tenuta bassa – di incontri ripetuti, che sanno tanto di una relazione andata avanti per un po’.

Il servizio va in onda da Giletti ma Moreno Pisto torna sull’argomento dopo il docufilm di Ilary Blasi: