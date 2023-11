Secondo Dillinger News, il sito di gossip gestito da Fabrizio Corona, il ragazzo del famoso caffè con Ilary Blasi (raccontato nel docufilm “Unica”) sarebbe un volto già conosciuto dalla cronaca rosa: ecco tutti i dettagli.

Secondo ciò che riferisce Fabrizio Corona, il ragazzo che avrebbe avuto una passione con Ilary Blasi dovrebbe essere Cristiano Iovino (famoso per precedenti flirt con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio e Zoe Cristofoli).

Ecco cosa scrive il sito:

Prima dell’incontro, raccontato da Ilary come un semplice caffè a casa del ragazzo, vicino alla stazione centrale di Milano, i due si erano già incontrati sempre a Milano. Infatti, era proprio il periodo di ascesa della conduttrice, quando si inventava qualsiasi scusa pur di non tornare a Roma dal marito Francesco.

Proprio in quel periodo l’ex letterina stava iniziando a godersi la vita e la sua indipendenza mentale. Ilary, secondo le parole di Fabrizio Corona, aveva già tradito Totti durante il programma Star in the Star con il ballerino Alessio La Padula.

Secondo l’ex re dei paparazzi, quella tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino non è stata una storia d’amore. Ma semplicemente un’avventura, puro divertimento, per trasgredire e forse vivere la vita.

La storia infatti, non è durata. Secondo Corona, prima di questo docufilm i due erano in buoni rapporti, ma ora non più. Se noi fossimo in lui, non ci sarebbe piaciuto come e quello che ha raccontato Ilary. Ovvero fregandosene completamente anche di lui, trattandolo un po’ come “uomo-oggetto”.