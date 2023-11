Fabrizio Corona senza freni su Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo il docufilm della conduttrice, il re dei paparazzi (tornato a pieno regime nel mondo del gossip), spara il nome di un presunto amante della conduttrice TV.

“Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro”, svela Fabrizio sulla pagina Instagram di Dillinger News.

Poi Corona prosegue:

Durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Questa indiscrezione era già stata svelata da Corona ed ai tempi Alessio aveva prontamente smentito.

Fabrizio Corona ha parlato anche dei tradimenti di Francesco e Ilary:

Finalmente dopo anni Ilary conferma, dandomi ragione, che le cose che ho raccontato erano vere. Prima di tutti, Flavia Vento. Ilary Blasi chiede scusa a tutta la stampa italiana, Corriere, Messaggero e Repubblica, per averli accusati di aver detto il falso sulla storia con Noemi. In questi vent’anni di relazione, di matrimonio e di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia che dice in parte il falso.

Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tuttora, ma l’ha sempre tradita. Sempre. Ilary a poco a poco si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha incominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto.

Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè. E prima del ragazzo del caffè ce ne sono stati altri che vi racconteremo.