Cosa succede davvero tra Diletta Leotta e Can Yaman? La coppia, tacciata di essere stata costruita a tavolino solo per gossip, in realtà sarebbe più che mai vera e da giorni non si fa che parlare della presunta crisi tra l’attore turco e la giornalista sportiva. Tutto sarebbe partito da un piccolo giallo: la sparizione da Instagram di Can Yaman.

Can Yaman e Diletta Leotta: i presunti motivi della crisi

A svelare nuovi dettagli sul gossip del momento, ci ha pensato Santo Pirrotta durante la trasmissione Ogni Mattina aveva annunciato l’annullamento del loro matrimonio inizialmente fissato al 16 agosto prossimo.

Adesso però Pirrotta intervenendo nel corso della medesima trasmissione ha aggiunto ulteriori particolari sul gossip che interessa Diletta e Can con un nuovo inatteso colpo di scena.

A detta dell’esperto di gossip, l’attore di Daydreamer avrebbe chiesto alla sua bella di seguirlo nel suo Paese di origine ma la risposta sarebbe stata negativa scatenando l’ira di Yaman ed il suo conseguente allontanamento. Ma ecco le parole di Santo Pirrotta:

Il matrimonio non si fa come ho detto la settimana scorsa. Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia, a Catania, a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che ricambiasse. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Non so se si sono lasciati ma c’è maretta.