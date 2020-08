E’ crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? La voce era rimbalzata ieri, dopo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano. Successivamente, la stessa esperta in tendenze, su Instagram, parlando di un paio di occhiali da sole, aveva citato il suo fidanzato.

In queste ore, Amedeo Venza aveva fatto sapere che non c’era da preoccuparsi e che le cose, tra i due, andassero particolarmente bene. Ed invece, qualcosa è cambiato. Lo stesso esperto di gossip, ha svelato che potrebbero esserci dei problemi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, anche se non conosce l’entità della possibile “crisi”:

Mi stanno arrivando un sacco di messaggi e non ci sto capendo niente. L’altra sera ho mandato un messaggio ad una persona per chiedere come era la situazione tra i due e ieri mattina mi ha risposto che era tutto ok. Oggi invece, mi stanno arrivando diversi voci che forse c’è una probabile crisi tra i due, può essere una crisi passeggera come capita a diverse coppie quindi per quello magari non ne stanno parlando… vedremo. Questo so e questo vi dico. Se ci saranno novità, con molta educazione e onestà io ve lo dirò.