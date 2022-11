Cosa si sono detti Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese a microfono spento? L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì sera, ha fatto sognare gli estimatori dei #GinTonic per via di un nuovo incontro tra di loro.

Cosa si sono detti Ginevra e Antonino convinti di non essere ripresi

Durante il loro faccia a faccia, Oriana stava assistendo alla scena in confessionale insieme ad Antonella, salvo abbandonare la camera segreta perché non riusciva a guarda la scena. Proprio in quel momento, Alfonso Signorini si è collegato con lei e Antonino e Ginevra hanno avuto modo di confrontarsi lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

“È gelosissima eh, io non ci litigo” ha commentato l’ex concorrente riferendosi alla venezuelana, poi ha dato alcuni consigli ad Antonino: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”.

In ultimo gli ha raccontato che ora uscirà il suo nuovo singolo.

Antonino Spinalbese, al termine della puntata parlando con Oriana, non ha nascosto il suo interesse per Ginevra: “Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine “Anto basta”. Non so se è gelosa”.