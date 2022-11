Rivedere Ginevra Lamborghini per Antonino Spinalbese è stata la solita boccata d’aria fresca. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex di Belen ha parlato a lungo con Oriana Marzoli svelando di provare dell’interesse per l’ex concorrente.

“Se avessi saputo che ti piaceva non mi sarei avvicinata. Mi da fastidio sapere che hai fatto qualcosa con me nonostante ti piacesse lei”, ha precisato Oriana.

Antonino, quindi, ha cercato di spiegare:

Io ho conosciuto quella ragazza due settimane, non c’è stato niente. Stavamo benissimo. Io ho detto che è la persona che mi ha preso di più di testa, con Ginevra non c’è mai stato imbarazzo. Abbiamo avuto un rapporto di 14 giorni, c’era una chimica mentale. Le voglio bene, ci andrei d’accordo fuori da qui? Non lo so. Fuori da qui è tutto particolare, ti devi mettere nella situazione di volere qualcosa. Basandomi sulle due settimane vissute direi che è difficile.