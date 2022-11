“Narcisista patologico”, Antonino Spinalbese “demolito” dall’ex prof di Amici: ecco per quale motivo

Anna Pettinelli prende posizione nei confronti di Antonino Spinalbese. Durante la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, l’ex di Belen si è dovuto confrontare con Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli.

“Narcisista patologico”, Anna Pettinelli contro Antonino Spinalbese

“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”, ha scritto Anna Pettinelli su Twitter.

La scorsa settimana la ex prof di Amici aveva commentato ancora le gesta di Spinalbese, scrivendo:

Ma questi non fanno un cervello in tre! Giaele, Oriana e Antonino dovrebbero partecipare per un solo concorrente.

