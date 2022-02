Cosa è successo tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme una volta fuori dal Grande Fratello Vip? Tramite le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del reality ha svelato alcuni dettagli.

Innanzitutto Gianmaria sarà ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e ci sarà una sorpresa. I suoi datori di lavoro gli avevano detto ‘dentro’ o ‘fuori’. A mio avviso rischiava di arrivare anche in finale. Lui ha scelto il lavoro però non facendo parte di questo mondo, quando esci dal Grande Fratello Vip sei come una rockstar.

Lui non si aspettava questa popolarità ed oggi è conteso dalle aziende di moda e marchi importantissimi che lo hanno richiesto per campagne e copertine. Si è aperto una parte di lavoro che lui affronta dietro le quinte: quale sarà la sua scelta?