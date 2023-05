Corinne Clery sviene nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi 2023: per quale motivo? Alla naufraga era stato fatto intendere di doversi confrontare con i serpenti durante una prova e, per questo motivo, ha perso i sensi costringendo la produzione ad intervenire.

Corinne ha una vera e propria fobia per i serpenti e, dopo aver saputo di una prova con l’eventualità di doversi trovare faccia a faccia con il rettile, l’attrice è svenuta in diretta.

“Corinne, so che hai la fobia dei serpenti e posso garantirti che all’interno della scatola non c’è alcun serpente”, ha affermato Ilary Blasi restando impassibile di fronte al malore della naufraga.

“Corinne, non partecipare al gioco. Stai tranquilla”, ha invece espresso Enrico Papi particolarmente agitato per le condizioni di salute dell’attrice.

Dopo l’intervento della produzione Corinne si è ripresa ed ha proseguito serenamente la diretta: cosa ne pensate della reazione fredda e distaccata di Ilary?

corinne clery sviene e ilary resta impassibile #isola pic.twitter.com/pDdIeJ6ilD

— isola out of context (@oocisola) May 15, 2023