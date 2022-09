Che fine hanno fatto i cani Corgi della Regina Elisabetta dopo la sua morte? Se lo sono chiesti in tanti in questi ultimi giorni, mentre la Sovrana era ‘impegnata’ nel suo ultimo viaggio prima dei funerali che si terranno il prossimo 19 settembre. Dopo le iniziali ipotesi sul destino dei fedeli amici a quattro zampe della Regina, è giunta la conferma di chi da oggi si prenderà cura di loro.

I Corgi della Regina Elisabetta, ecco con chi staranno

I Corgi della Regina Elisabetta II hanno ufficialmente trovato casa. Alla fine toccherà al Principe Andrea prendersene cura. E’ stato proprio il figlio della Sovrana a decidere di volerli portare con sè nel Royal Lodge di Windsor dove risiede insieme a Sarah Ferguson. Una ipotesi presa in considerazione subito dopo la morte, dal momento che Andrea sarebbe particolarmente legato ai cani della madre.

Non è un caso che proprio lo scorso anno il principe avesse regalato alla madre una coppia di cagnolini, Muick (un corgi) e Fergus (un dorgi) affinché le tenessero compagnia durante la malattia dell’amato marito Filippo e dopo l’intervista bomba del nipote Harry e della consorte Meghan, rimasti fuori – secondo le indiscrezioni – dal testamento.

Fergus, tuttavia è vissuto solo 5 mesi e così, dopo la sua morte, le principesse Eugenie e Beatrice hanno regalato alla nonna un altro cucciolo, Sandy, in occasione del suo 95esimo compleanno. La coppia di cagnolini, con Candy e Lissy che sono arrivati dopo, sono rimasti con la regina fino alla sua morte.

Adesso sarà il principe Andrea a prendersene cura dopo averlo promesso alla madre. Per lui, che dalla madre ha ereditato il grande amore per i cani, non è stato difficile accettare il patto e ora è pronto a tenere fede alla parola.