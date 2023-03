Corinne Clery sta per sbarcare in Honduras. Al termine del Grande Fratello Vip si riapriranno i battenti dell’Isola dei Famosi e, proprio l’attrice francese ha spiegato perché ha accettato di partecipare tra le pagine del settimanale Nuovo.

Sono stata contattata alla fine di ottobre ed in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente… Vorrei che il personaggio Corinne Clery facesse un passo indietro per mostrare che donna coraggiosa e battagliera sono.

Alla nostra età la vita va avanti… l’Isola mi permetterebbe inoltre di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati…

Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’.