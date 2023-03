Il prossimo lunedì conosceremo ufficialmente il terzo finalista del GF Vip 7 che andrà ad affiancare Oriana e Micol. Una cosa è certa: a finire in finale sarà una donna. Al televoto, infatti, troviamo Antonella, Milena, Giaele e Nikita. Chi delle quattro Vippone riuscirà ad accaparrarsi un posto certo per la finale?

Terzo finalista GF Vip: interviene la mamma di Tavassi

Ad intervenire è stata la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, la quale ha esposto via social la sua strategia auspicando all’approdo in finale delle OMG. Dopo Oriana e Micol – che ha fortemente e giustamente sostenuto – ora a suo dire dovrebbe essere il turno di Giaele.

“Le OMG in finale (pure nel giusto ordine LOL)”, scrive la mamma di Tavassi, “Iconico 0,5% che diventa finale. Nikiters e Donnalise divise nei prossimi televoti. Giaele è più semplice da battere in finale (sorry gioiellers but it’s true). Votata Giaele”.

Indubbiamente la mamma di Tavassi ha giocato di strategia, forse più del figlio, ma la sua mossa non è stata poi particolarmente apprezzata dagli utenti social. “Cavoli! Una mamma che pur di far vincere il figlio incoraggia a portare in finale una ragazza che da sola probabilmente non c’è l’avrebbe mai fatta, illudendola, perché è più facile da far fuori. Questa famiglia è aberrante!”, si legge su Twitter, “Vabbè non è che per far vincere il figlio (che mi sta simpaticissimo ) devi dar certa la sconfitta di Giaele! Io voto Giaele perché lo merita. Poi in finale si vedrà” replica un’altra. “Ah, Giaele è più semplice da battere in finale. Ma non mi sembra che suo figlio ci sia ancora arrivato”, fa ancora notare un altro utente social. Ed ancora, “Che belle persone in famiglia Tavassi, povera Giaele che bella considerazione che hanno di lei”.