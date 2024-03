Un concorrente del Grande Fratello rischia l’eliminazione? Violato il regolamento, il web chiede provvedimenti

Ancora una volta un concorrente del Grande Fratello avrebbe violato il regolamento ed il web chiede a gran voce che possano essere presi dei provvedimenti che potrebbero mettere a rischio la sua presenza nella Casa. Il gieffino in questione è Alessio Falsone, il quale si è reso protagonista di una confessione che potrebbe costargli cara.

Concorrente del Grande Fratello viola il regolamento: Falsone a rischio?

Tra le regole previste dal Grande Fratello e che i concorrenti sarebbero tenuti a rispettare c’è anche quella di non svelare eventi e notizie provenienti dall’esterno. Una regola che vale per tutti ma che soprattutto gli ultimi entrati fanno evidentemente fatica a rispettare.

Nelle passate ore Alessio Falsone si è reso protagonista di un fatto che sta facendo parecchio discutere i telespettatori. Il gieffino sarebbe molto preoccupato del destino di Anita Olivieri nella Casa, soprattutto dopo essere risultata la meno votata nell’ultimo televoto ed essere per questo finita in nomination ed a rischio eliminazione.

La sua preoccupazione sarebbe strettamente legata all’interesse che il gieffino ha fatto intendere di avere nei suoi confronti, nonostante la presenza del fidanzato di lei.

Ad aver infastidito il pubblico da casa, che ora chiede provvedimenti contro di lui, sarebbe una confessione di Alessio a Greta Rossetti. Parlando proprio del rischio eliminazione di Anita, Falsone ha asserito:

Se rimaniamo dentro mi diverto però ci devo stare con la gente che dico io perché altrimenti poi non mi diverto più. Se esce Anita mi gira il c*lo, ti dico la verità, se si può dire. Si può dire? Io gliel’ho detto pure dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare.

Adesso, dunque, viene chiesto l’intervento del Grande Fratello, esattamente come accaduto nelle passate settimane con Stefano Miele. Anche in quel caso l’ex gieffino aveva parlato di voti e preferenze esterne ed aveva lasciato intendere che Anita non fosse particolarmente gradita fuori dalla Casa. Una violazione del regolamento che aveva pagato andando direttamente al televoto eliminatorio. Sarà così anche per Falsone?