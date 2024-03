Alessio Falsone ha mentito su Anita? I video lo smascherano e il web lo accusa di essere uno stratega

Alessio Falsone ha mentito in merito al suo reale interesse per Anita Olivieri? I dubbi del web dopo alcuni video

Dubbi sul conto di Alessio Falsone. Il pubblico da casa inizia ad avere qualcosa da ridire sul suo conto e sul suo reale interesse per Anita: il concorrente ha mentito? Finora il ragazzo ha lasciato intendere chiaramente di essere interessato alla Olivieri, ma qualcosa non torna ed a smascherarlo ci sarebbero dei video che, secondo gli spettatori, sarebbero la chiara dimostrazione del contrario.

Alessio Falsone ha mentito sul suo interesse per Anita?

Durante una conversazione in sauna con Paolo, Alessio aveva confidato all’inquilino di essere interessato ad Anita ma al tempo stesso di esserne frenato per via della presenza del fidanzato della gieffina. Un altro aspetto che aveva portato Falsone nella buona riuscita della possibile relazione, era stata la grande somiglianza di Anita a lui, dal punto di vista caratteriale.

Motivi, tuttavia, sopra i quali il gieffino si sarebbe dimostrato disposto a soprassedere, se non fosse però che alcuni video avrebbero ben presto smontato il suo presunto interesse per la ragazza.

Come è possibile notare da uno dei numerosi firmati circolanti in rete, Alessio avrebbe mostrato un certo fastidio nei confronti della gieffina, al punto tale che dopo un breve scambio, rivolgendosi alla telecamera avrebbe avuto una reazione alquanto bislacca, seguita da una espressione infelice: “Che due cogli*ni!”.

In un altro momento, durante una conversazione nella quale Anita parlava del suo lavoro, Alessio è apparso del tutto interessato, al punto da sembrare che stesse dormendo.

No dai lo fanno apposta non è possibile #grandefratello pic.twitter.com/0w68G09nZz — 💗 (@ssstarsssss) March 3, 2024

Scopriremo questa sera se il ragazzo avrà il coraggio di ammettere ancora il suo interesse per Anita o se sarà smentito dai suoi stessi gesti. Intanto però, sul web non mancano le accuse a lui rivolte di essere solo uno stratega e di aver agito finora in questo modo al solo scopo di creare una ghiotta dinamica.