Come sta Stefano Tacconi? Dopo un dolore improvviso e un mal di testa, l’ex storico portiere della Juventus è sceso dalla macchina cadendo a terra colpito da un’ischemia cerebrale.

Come sta Stefano Tacconi? “E’ in coma, serve tempo”, parla il figlio

A raccontare alcuni dettagli sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il figlio Andrea Tacconi, durante un’intervista rilasciata alla Rai. La situazione è critica, ma è andata via via stabilizzandosi:

In questo momento è ancora in coma farmacologico. Ha fatto una TAC e non ci sono particolari problemi. L’emorragia di sabato è stata fermata e adesso dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali incoraggianti, muove un po’ gli occhi e gli arti.