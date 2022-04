Stefano Tacconi ricoverato per ischemia: come sta? Il messaggio del figlio Andrea

Resta ricoverato in prognosi riservata, Stefano Tacconi, prossimo ai 65 anni, dopo essere stato colto da una probabile ischemia cerebrale. Cresce l’ansia per via delle condizioni di salute dell’ex portiere e capitano della Juventus, da ieri ricoverato ad Alessandria.

Stefano Tacconi ricoverato: come sta? Condizioni gravi

Stando alle ricostruzioni rese note da Vanity Fair, Tacconi avrebbe avvertito i primi sintomi nella notte tra venerdì e sabato scorso, dopo una cena benefica ad Asti. La mattina seguente sarebbe dovuto essere ad un evento legato alle Giornate delle Figurine ma avrebbe annunciato un ritardo per via di un forte mal di testa. Quindi il malore, durante il quale avrebbe perso i sensi.

Al momento risulta ricoverato in prognosi riservata in Neurochirurgia al Santi Antonio e Biagio di Alessandria, in attesa del bollettino medico. Il quadro clinico sembrerebbe preoccupante.

Il figlio Andrea nelle passate ore ha condiviso sui social un messaggio dedicato proprio al padre:

Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia.