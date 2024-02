Come sta Giuseppe Garibaldi? Il fratello interviene dopo il secondo malore

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo essere stato colto da un secondo malore che lo ha costretto nuovamente a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello? E’ questa la domanda delle ultime ore in merito alle condizioni di salute del bidello calabrese.

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il secondo malore?

Secondo quanto trapelato dal social X, il padre di Giuseppe avrebbe messo i fan al corrente dello stato di salute del figlio:

Il papà di Giuseppe ci dice che sta bene. È in albergo e deve stare altri 2/3 giorni, deve fare altri esami. È un problema di stomaco tra stress e sicuramente ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male.

#grandeFratello #imille il papà di Giuseppe ci dice che sta bene È in albergo e deve stare altri 2/3giorni deve fare altri esami È un problema di stomaco tra stress e sicuramente ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male Forza Giuseppe ti aspettiamo ❤️ pic.twitter.com/HeHVcgAm3s — Teresa Pizzi (@TeresaPizzi) February 13, 2024

La preoccupazione da parte dei fan del calabrese, però, certamente resta. Ad intervenire nelle passate ore è stato anche il fratello Nicola attraverso le sue Instagram Stories nelle quali ha tranquillizzato gli estimatori di Garibaldi:

Ciao a tutti, Giuseppe sta bene e l’importante è questo.

Infine, nella giornata di oggi Deianira Marzano ha svelato una ulteriore indiscrezione: pare che ovviamente questa sera Garibaldi non rientrerà in Casa per evitare che possa ricadere nella stessa problematica.