E’ di pochi minuti fa il comunicato del Grande Fratello che ci fa sapere dell’uscita (momentanea) di Giuseppe Garibaldi dalla Casa dopo il nuovo malessere.

Giuseppe Garibaldi lascia il Grande Fratello: sta di nuovo male

Alcune ore fa il bidello ha vomitato e, proprio per questo motivo, il Grande Fratello ha deciso di farlo uscire nuovamente per alcuni accertamenti medici.

A questo punto, per prevenire qualsiasi malessere, forse è il caso che Giuseppe lasci il Grande Fratello per tornare in Calabria tra le braccia dei suoi genitori: cosa ne pensate?

Attendiamo ulteriori sviluppi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GIUSEPPE SI E’ SENTITO DI NUOVO MALE E PERLA PENSA A DIVERTIRSI,INFATTI BEATRICE DICE:SECONDO ME NON È TANTO OPPORTUNO#grandefratello pic.twitter.com/eJtCEfvJTc — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) February 13, 2024

La scheda del concorrente

Giuseppe Garibaldi ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e autoironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.