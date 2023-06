Alfonso Signorini, ospite di Turchese Baracchi, ha svelato alcuni retroscena croccanti sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip 8 che partirà ufficialmente il prossimo 18 settembre su Canale 5.

“Ecco come sarà il Grande Fratello Vip 8”, parla Alfonso Signorini

Alfonso ha svelato che l’ottava edizione non sarà lunga come la precedente che è durata la bellezza di sette mesi. Come già confermato da più fonti, ci sarà un nel mix di vip e nip.

I volti non famosi saranno proprio sconosciuti e non ci saranno (grazie signore grazie) volti del web e influencer. Vedremo – quindi – persone comuni insieme a volti già conosciuti.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha anche svelato un retroscena in merito ad un provino di un volto comune:

Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: “ma chi è questo?”. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, fig* in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower… ma menomale! Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip.