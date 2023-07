Com’è morta Sinead O’Connor? Le cause del decesso della cantante irlandese per il momento non sono state rese note, né probabilmente lo saranno nei prossimi giorni, per volontà della stessa famiglia. In seguito alla morte dell’artista 56enne, infatti, i familiari hanno chiesto che venga rispettato il suo diritto alla riservatezza.

Com’è morta Sinead O’Connor? Ignote le cause del decesso

Sicuramente la fine di Sinead O’Connor è stata oltremodo solitaria. E’ quanto lasciato intendere dalla polizia di Londra che ha diffuso oggi un comunicato ripreso da Repubblica. Stando a quanto reso noto da Scotland Yard, qualcuno avrebbe chiamato le forze dell’ordine intorno alle 11.18 di mercoledì 26 luglio.

Stando alla segnalazione, si parlava di “una donna inerte di 56 anni in una residenza” nel quartiere di Brixton, a Sud di Londra. A chiamare non si esclude possa essere stato un domestico giunto poco prima nell’abitazione della cantante. Si legge ancora nel comunicato:

Agenti sono sopraggiunti all’indirizzo segnalato e hanno accertato che la persona in questione era deceduta.

La polizia ha ancora aggiunto che la famiglia sarebbe stata prontamente messa al corrente e che la morte “non viene considerata sospetta”, quindi non si tratterebbe di un omicidio. Ogni dubbio sulle cause della morte, a quanto pare, sarà spazzato via dall’autopsia.