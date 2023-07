Sinead O’Connor è morta oggi, mercoledì 26 luglio 2023 all’età di 56 anni dopo una lunga lotta contro i suoi problemi di salute mentale ed i numerosi tentativi di togliersi la vita.

Sinead O’Connor è morta

La cantante irlandese ha pubblicato 10 album in studio e la sua canzone “Nothing Compares 2 U” è stata un grande successo. Sinead O’Connor ha sofferto di numerosi problemi di natura mentale tra cui agorafobia e bassa autostima acuta.

Nel 2017, ha confessato di aver tentato per ben otto volte il suicidio, l’ultima volta dopo la perdita del figlio, e di essere stata torturata dalla madre.

La O’Connor, autrice di 10 album durante la sua carriera, lascia tre figli: un quarto, Shane, morto l’anno scorso a 17 anni, ultima tragedia della sua vita.

La scomparsa del figlio

Lo scorso 14 gennaio 2022 Sinead O’Connor era stata ricoverata in ospedale per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in cui faceva riferimento alla possibilità di togliersi la vita così da seguire suo figlio, trovato morto una settimana fa a soli 17 anni.

“Ho deciso di seguire mio figlio. Non c’è motivo di vivere senza di lui. Tutto quello che tocco lo rovino”, aveva twittato la cantante da un account Twitter non verificato ma legato al suo ufficiale.

Un’ora dopo quel tweet O’Connor si era scusata e aveva rassicurato i suoi fan: “Scusate, non avrei dovuto dirlo. Sono con la polizia diretta in ospedale. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L’ospedale mi aiuterà per un po'”.