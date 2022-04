Com’è morta Catherine Spaak? La malattia raccontata in tv

Come è morta Catherine Spaak? All’età di 77 anni si è spenta nella giornata di Pasqua dopo una lunga malattia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’attrice e conduttrice era ricoverata in una clinica di Roma. Sulle cause della morte non sono emerse al momento informazioni dettagliate, ma un anno fa, ospite di Serena Bortone su Rai1 aveva parlato della malattia.

Nel 2011 Catherine Spaak fu colpita da una emorragia cerebrale. Della malattia, della paura e di come scoprì di avere avuto l’emorragia, ne parlò in tv un anno fa ospite del programma tv Oggi è un altro giorno:

A Serena Bortone aveva raccontato:

Io non me ne sono accorta, sono stata salvata dalla mia governante. Mi sono ritrovata in un ospedale e ci ho messo un po’ di tempo a capire cosa avessi. Avevano chiamato qualche parente per venirmi a salutare per l’ultima volta. Poi mi sono svegliata, sono stata trasferita in un altro ospedale.

Io non ho mai avuto paura per un solo istante, assolutamente. Noi siamo in pericolo da un momento all’altro… quindi sbrigatevi a baciare finchè si può e a ringraziare chi volete per essere ancora vivi.

Il problema è che io non vedevo né camminavo. Poi sono passata dal letto alla sedia a rotelle, poi al deambulatore e infine alle mie gambette, col mio tacco rosso.

Come ho fatto a non avere paura? Intanto non ho sentito dolore quando mi è successo.