È morta Catherine Spaak: aveva 77 anni, era malata da tempo

È morta Catherine Spaak: aveva 77 anni ed era da malata da molto tempo. Nata in Belgio, aveva conosciuto il successo in Italia debuttando a soli 15 anni, nel 1960, nel film dal titolo “Dolci inganni” di Alberto Lattuada.

È morta Catherine Spaak

La popolarità in Italia era arrivata due anni dopo con “La voglia matta” e subito dopo con “Il sorpasso”, pellicola di Dino Risi. In televisione aveva condotto per molti anni la popolare trasmissione su Rai3 “Harem”.

Era stata sposata con l’attore Fabrizio Capucci e con il cantante Johnny Dorelli. Due anni fa era stata colpita da una emorragia cerebrale e successivamente delle crisi epilettiche.

Aveva due figli: Sabrina Capucci, nata dal suo suo primo matrimonio, e Gabriele Guidi, nato dall’unione con Johnny Dorelli.

Nella sua ultima intervista in TV, datata agosto 2020, Catherine Spaak aveva raccontato a Storie Italiane di essere sopravvissuta a un’emorragia cerebrale: