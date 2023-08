Come è morto Idris? I 21 fratelli, la moglie e i figli: le parole di Fabio Fazio

E’ morto Idris, noto giornalista e personaggio televisivo, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. L’uomo, come riferisce il Corriere di Brescia, era stato ricoverato in Poliambulanza circa venti giorni fa, sebbene non siano state svelate le cause. Per lui però non c’è stato nulla da fare: aveva 72 anni. Lascia la moglie e quattro figlie.

E’ morto Idris, noto volto tv e giornalista

Idris era considerato uno dei più fedeli e popolari tifosi juventini. Edrissa Sanneh – questo il nome completo – era originario del Gambia e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Nato nel 1951 a Brufut, aveva ben 21 fratelli. Ha trascorso la sua infanzia in Gambia, per poi andare a studiare in Senegal, di cui era diventato cittadino. A 21 anni ha vinto una borsa di studio all’Università per stranieri di Perugia arrivando così in Italia.

Nei primi anni Settanta si è trasferito a Brescia, dove ha iniziato a lavorare come deejay e giornalista sportivo.

La sua prima esperienza in tv importante fu Tele Vù Cumprà su TeleGarda; il suo esordio come giornalista sportivo televisivo avvenne nel 1977 su RTB, altra tv locale, poi Idris Show, il suo primo programma nei panni di conduttore.

L’esordio sulla tv nazionale avvenne nel 1989 con la sua partecipazione a Star 90 su Canale 5, sui nuovi talenti. Nel 1990 intraprende anche la carriera di attore, nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti.

Il ricordo di Fabio Fazio

Alla fine degli anni Novanta, l’incontro con Fabio Fazio, che lo rese popolare grazie alla sua presenza a Quelli che il calcio. Dopo la notizia della sua morte, il conduttore ha commentato:

Quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo.

Moglie e figli

Idris lascia la moglie Mimma, una donna italiana che aveva sposato nel 1976, le quattro figlie Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin e il nipote Pietro.

La camera ardente è stata allestita all’Ospedale Poliambulanza, i funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole.