Sono stati nuovamente i Gemelli di Guidonia ad avere la meglio nella seconda puntata di Tale e Quale Show piazzandosi in cima alla classifica. L’appuntamento è stato ricco di momenti memorabili, dall’esibizione super applaudita di Pierpaolo Pretelli a quella di Alba Parietti che ha scatenato l’ironia dei social.

Classifica Tale e Quale Show 2021 seconda puntata

I Gemelli di Guidonia, però, continuano a non avere rivali e si posizionano ancora primi nella classifica completa di Tale e Quale Show dopo la loro esibizione nei panni dei Bee Gess sulle note di ‘How deep is your love’.

Il trio dei fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino ha superato nella classifica finale Simone Montedoro che si è calato nei panni di Franco Califano dando vita ad un omaggio emozionante.

Prima della classifica finale, il conduttore Carlo Conti ha svelato la classifica social che anche questa settimana ha premiato le tre esibizioni live che hanno ricevuto più cuoricini sui social. A trionfare sono stati: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Ciro Priello.

A seguire scopriamo qual è stata la classifica completa di Tale e Quale Show dopo la seconda puntata di ieri:

Gemelli di Guidonia con 67 punti Francesca Alotta e Simone Montedoro ex aequo con 55 punti Deborah Johnson con 54 punti Ciro Priello con 53 punti Pierpaolo Pretelli con 47 punti Stefania Orlando con 44 punti Dennis Fantina con 41 punti Alba Parietti con 36 punti Biagio Izzo con 31 punti Federica Nargi con 25 punti

Vincono la seconda puntata i @GemelliGuidonia!

Siete d’accordo con la classifica finale?

Ci vediamo venerdì prossimo con #taleequaleshow! 🎉 pic.twitter.com/0T1H36Gike — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

Ecco invece quali saranno le prossime esibizioni della terza puntata di venerdì: