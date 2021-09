Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio non perdona – VIDEO

Prova a dir poco impossibile, quella di Alba Parietti, che nella seconda puntata di Tale e Quale Show si è calata nei panni di Damiano dei Maneskin. Una vera e propria impresa per l’opinionista tv che ha messo in difficoltà la giuria e in modo particolare Cristiano Malgioglio.

Alba Parietti indubbiamente ce l’ha messa tutta per portare a termine la mission impossible ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Sui social, fortunatamente, la reazione è stata a dir poco goliardica ed ironica.

A non perdonare il disastro della Parietti nei panni di Damiano David, cantante dei Maneskin, è stato Cristiano Malgioglio, che ha preferito indossare le cuffie non ascoltarla cantare appena dopo l’inizio della performance.

La Parietti si è cimentata con “Zitti e buoni”, la canzone dei Maneskin con i quali hanno vinto Sanremo ed Eurovision. Dopo averlo accusato di essere stata sbeffeggiata nella prima puntata, Malgioglio non si è tirato indietro ed anche in questo secondo appuntamento ha avuto un giudizio molto duro nei confronti della concorrente: “Sei stata terrificante!”.

Non uso accettivi però stasera sei stata terrificante#TaleEQualeShow pic.twitter.com/cf783mreAf — Fred 🏳️‍🌈 (@FredMosby_) September 24, 2021