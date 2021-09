Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli si è calato nei panni di Sangiovanni, il giovane cantante venuto alla ribalta grazie alla passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Compito per nulla semplice per l’ex Vippone che per l’occasione ha ottenuto un bel messaggio di incoraggiamento da Sangio.

Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni a Tale e Quale Show

In poco tempo Sangiovanni è entrato nel panorama musicale italiano per via del suo grande talento. Pierpaolo Pretelli ha provato così a calarsi nei suoi panni nonostante la particolarità vocale del giovane artista e poco prima dell’esibizione, il “vero” Sangio gli ha mandato un messaggio di incoraggiamento:

Spacca tutto, divertiti e sono molto contento che dovrai imitare proprio me, Sangiovanni.

Pierpaolo ha ringraziato il cantante lanciandosi poi nella sua esibizione con una delle hit della passata estate, “Malibù”, conquistando tutti, a partire dai giudici. Complimenti da parte di Loretta Goggi che ha commentato:

L’ho ascoltato nei mesi di set e devo dire che sei stato bravissimo, hai imparato le parole anche a memoria perché ho visto che non sempre guardavi il gobbo.

A lei si è aggiunto Cristiano Malgioglio che ha sottolineato quanto sia stato difficile per via del parlato veloce di Sangiovanni. Quindi il commento di Vincenzo De Lucia che nei panni di Maria De Filippi ha aggiunto ironico:

Lui è uno dei miei ragazzi, grazie a me ha trovato l’amore, ha vinto il disco di platino, ha avuto tanto successo e grazie a me l’anno prossimo andrà all’università.

Intanto la performance di Pierpaolo Pretelli è stata particolarmente apprezzata anche sui social e a gradire molto l’esibizione è stata ovviamente anche la sua Giulia Salemi che lo ha sostenuto anche in questa seconda importante prova!