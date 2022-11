Classifica Ballando con le Stelle 2022, eliminato quinta puntata: coppie ancora in gara

Classifica ed eliminato Ballando con le Stelle 2022: cosa è successo nel corso della quinta puntata di sabato 5 novembre? Nel corso del nuovo appuntamento all’insegna dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci non sono mancate emozioni e tensioni, come quella vissuta subito in apertura tra Selvaggia Lucarelli ed un concorrente sbugiardato.

Classifica Ballando con le Stelle 2022 ed eliminato del 5 novembre

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha visto esibirsi sulla pista da ballo le varie coppie, poi sottoposte al giudizio dell’attenta giuria, ieri più nervosa del solito.

Spazio ora alla classifica finale della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022, svelata dopo tutte le esibizioni e relativa al voto congiunto di giuria e televoto:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 55 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 50 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 49 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 45 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 40 punti

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 39 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 38 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor con 36 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 32 punti

Paola Barale e Roly Maden con 20 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 18 punti

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 15 punti

Alberto Matano ha dato il tesoretto alla coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, mentre Rossella Erra alla coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula.

Ecco come si è aggiornata la classifica di Ballando:

Rosanna Banfi e Simone Casula 74 punti

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 64 punti

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 55 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 50 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 45 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 40 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 38 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor con 36 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 32 punti

Paola Barale e Roly Maden con 20 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 18 punti

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 15 punti

A finire allo spareggio sono stati Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Dario Cassini con Lucrezia Lando e Giampiero Mughini con Veera Kinnunen. L’eliminato della puntata è stato Mughini.