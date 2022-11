Selvaggia Lucarelli ha sbugiardato Dario Cassini, concorrente di Ballando con le Stelle che conosce la giudice da molti anni. A quanto pare, il comico avrebbe chiamato la giornalista chiedendole di reggergli il gioco e dargli un tre.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbugiarda Dario Cassini

Ovviamente Selvaggia, non solo lo ha sbugiardato in diretta affermando che, almeno lei, porta avanti il suo lavoro a testa alta ma, per supportare la sua tesi, ha chiesto l’intervento degli altri giudici.

Nonostante in gara ci sia Lorenzo Biagiarelli, suo compagno di vita, la giudice non ha mai chiamato gli altri giurati per “manipolare” i siparietti durante la diretta, cosa che invece avrebbe fatto Cassini (Selvaggia ha anche affermato di aver registrato la chiamata).

Milly, in preda al panico, ha mandato la pubblicità. Di ritorno in studio la conduttrice ha riassunto brevemente quanto accaduto, prima di passare la parola a Dario Cassini che ha spiegato:

Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici, quando ho saputo che sarei stato un concorrente di Ballando ho solo mandato un messaggino. Oggi mi sono sentito di fare un piccolo squillo a Selvaggia, simpatico, senza niente dietro. Se ho sbagliato mi scuso, se pensate che questa sia una cosa sbagliata sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa.

La Lucarelli ha replicato stizzita:

Mi hai detto che dovevamo metterci d’accordo per illuminare il suo personaggio. Non avevi preparato una battuta sul Fatto Quotidiano?

Entrambi hanno quindi preferito chiuderla qui. Da Zazzaroni a Mariotto, i giurati hanno deciso di non intervenire sul caso, per poi passare direttamente alle palette con tanto di 18 finale come punteggio.