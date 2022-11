Da un po’ di anni a questa parte, Rossella Erra è diventata uno dei volti di Rai1 nonché protagonista di Ballando con le Stelle nei panni di giurata del popolo. Ma chi è davvero e perché è considerato un volto noto di Rai1? Scopriamo come e perché è approdata in tv e le principali curiosità su uno dei volti del talent ballerino condotto da Milly Carlucci.

Chi è Rossella Erra, volto di Ballando con le Stelle

Rossella Erra anche in questa edizione di Ballando con le stelle continua a svolgere il suo ruolo di giurata del popolo ed al tempo stesso opinionista. Ma come è diventata famosa?

La tv, infatti, non è da sempre il suo habitat sebbene possa dimostrare il contrario. Il suo modo di porsi con genuinità, leggerezza e simpatia, tuttavia, ha permesso di conquistare il pubblico Rai e la stessa Milly Carlucci che, in ultimo, le ha voluto affidare questo ruolo nella sua trasmissione.

Classe 1974, Rossella è nata a Portici e per oltre vent’anni ha lavorato come commercialista. A 29 anni è convolata a nozze con un ufficiale dell’esercito dal quale nel 2005 ha avuto una figlia, Beatrice. Dopo essere stata a capo di una sua azienda, la svolta è avvenuta dopo la chiusura dell’attività.

L’approdo in tv lo deve grazie a Caterina Balivo che ne individuò le potenzialità facendola debuttare nel programma Vieni da me dove ricoprì il ruolo di ambasciatrice del popolo. In una intervista a Bubino Blog, la Erra ha dichiarato:

Un personaggio che è stato un colpo di genio, perché non c’era mai stato fino a quel momento in tv ‘la signora da casa che guarda la televisione’. Caterina mi ha dato la possibilità di farlo in televisione. La mia passione per il piccolo schermo nasce da quando ero piccola. Forse indotta anche dal mio papà, un generale dell’esercito col quale io ero solita guardare la tv.

Nel ruolo di opinionista è stata poi a Detto Fatto:

Bianca, Jonathan e tutti gli autori mi hanno accolta a braccia aperte. Il ruolo che svolgo si confà a me. Come opinionista posso dire la mia su tutto: cucina, tutorial, gioco. Con Jonathan condivido la passione per la televisione italiana e per la Rai che era e che è.

Quindi l’arrivo a Ballando con le Stelle, sempre grazie a Caterina Balivo, la quale in una puntata di Vieni da me ospitò Milly Carlucci. In quell’occasione la conduttrice conobbe Rossella Erra:

La Carlucci si è venuta a sedere al mio fianco, per poi prendermi le mani. L’ho subito bloccata, dicendo che in quel momento era come se la stringevano le mani della sua mamma. Milly mi disse che non poteva riportare in vita mia madre, però mi poteva fare andare a Ballando […] Quando Vieni da Me è stato chiuso, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis mi hanno voluta per il ruolo di presidente dell’anti-giuria a Ballando con le Stelle. Quest’anno sono da sola e quindi c’è maggiore responsabilità. Io porto il mio giudizio personale, ma anche quello di chi non ha voce, che non ha i social. Non posso rappresentare tutti. Insomma, quello che facevo da casa, ora lo faccio in presenza.